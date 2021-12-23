Усик легко побьет лучшего боксера современности: мнение легенды ринга

Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс оценил шансы Александра Усика и Сауля Альвареса в их гипотетическом бою. Говорить о нем стали после того, как мексиканец, которого большинство экспертов считает лучшим вне зависимости от весовой категории, заявил о желании попробовать силы в тяжелом весе.

Слова 52-летнего американца приводит сайт BoxingNews24. Рой не оставляет шансов рыжеволосому Канело.

"У Усика нет причин спускаться в тяжелый вес для боя с Альваресом. Александр слишком большой для Канело, и, думаю, легко победит Альвареса. Зачем Усику идти на это, когда в его дивизионе есть Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа?

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Усик – чемпион, поэтому ему нет смысла соглашаться на поединок с Саулем. Разве что для того, чтобы заработать много денег", – порассуждал легендарный боксер.

Да и причин у мексиканца для встречи с Усиком бывший чемпион не нашел.

"Это будет для Канело слишком сложный бой. К тому же ему нужны пояса. Он их собирает и поднимается в весе, чтобы стать чемпионом в пяти категориях. Если же они договорятся о бое, то не будут биться за титулы.

Возможно, Усик использует эту ситуацию как инструмент переговоров. Если ему не платят за бой с Джошуа столько, сколько он хочет", – видит хитросплетения Джонс.

Заметим, что ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, не раз вскользь отмечал приличные финансовые аппетиты украинского чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван единственный боксер, которому под силу побить Усика.

Тем временем Усик в форме сборной Украины оставил послание на русском языке.