Усик легко побьет лучшего боксера современности: мнение легенды ринга

Андрей Фоменко
Бокс
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Усик легко побьет лучшего боксера современности: мнение легенды ринга

Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс оценил шансы Александра Усика и Сауля Альвареса в их гипотетическом бою. Говорить о нем стали после того, как мексиканец, которого большинство экспертов считает лучшим вне зависимости от весовой категории, заявил о желании попробовать силы в тяжелом весе.

Слова 52-летнего американца приводит сайт BoxingNews24. Рой не оставляет шансов рыжеволосому Канело.

Сауль Альварес считается лучшим в мире.

"У Усика нет причин спускаться в тяжелый вес для боя с Альваресом. Александр слишком большой для Канело, и, думаю, легко победит Альвареса. Зачем Усику идти на это, когда в его дивизионе есть Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа?

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Усик – чемпион, поэтому ему нет смысла соглашаться на поединок с Саулем. Разве что для того, чтобы заработать много денег", – порассуждал легендарный боксер.

Рой Джонс-младший.

Да и причин у мексиканца для встречи с Усиком бывший чемпион не нашел.

"Это будет для Канело слишком сложный бой. К тому же ему нужны пояса. Он их собирает и поднимается в весе, чтобы стать чемпионом в пяти категориях. Если же они договорятся о бое, то не будут биться за титулы.

Возможно, Усик использует эту ситуацию как инструмент переговоров. Если ему не платят за бой с Джошуа столько, сколько он хочет", – видит хитросплетения Джонс.

Усик не против сойтись с Альваресом.

Заметим, что ранее Эдди Хирн, промоутер Джошуа, не раз вскользь отмечал приличные финансовые аппетиты украинского чемпиона мира.

Усик и Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван единственный боксер, которому под силу побить Усика.

Тем временем Усик в форме сборной Украины оставил послание на русском языке.

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