'Так звучит свет': Зеленский под аккомпанемент 'Щедрика' поздравил украинцев с Рождеством. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Глава государства подчеркнул: один из самых больших христианских праздников Украина уже второй год празднует вместе с большинством христиан мира.

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То единение, которое имеет сегодня украинский народ, олицетворяет в себе сам дух Рождества. Поздравление главы государства во всемирно известную мелодию "Щедрика" появилось в Telegram-канале Зеленского.

Он акцентировал внимание, что уже второй год Украина отмечает Рождество 25 декабря – в день, когда, по Григорианскому календарю, этот праздник отмечает большинство христиан мира.

"Мы вторично отмечаем Рождество в одну дату как одна большая семья, единая страна. Во второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев. Мы сегодня плечом к плечу. Мы не потеряемся. Вживую или мысленно мы поздравим друг друга, позвоним родителям, поцелуем детей, обнимем родных, вспомним своих. При встрече, на расстоянии или в душеш – украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов", – отметил президент.

Зеленский добавил, что украинцам, несмотря на все испытания, удалось сохранить способность к единению и умение делиться теплом с окружающими.

"Это наше единство и тепло друг к другу и является настоящим духом Рождества. Его уникальной атмосферой, которую мы при всем сохраним внутри себя. И поделимся с теми, кто рядом. Со всеми, кого любим. Со всеми, кто для нас родной. А это сегодня каждый украинец и каждая украинка. Я поздравляю всех вас с Рождеством! – подчеркнул президент.

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