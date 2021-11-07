Канело победил нокаутом в историческом бою и стал абсолютным чемпионом, повторив достижение Усика
Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (57-1-2, 39 KO) впервые в истории суперсреднего весе завоевал титул абсолютного чемпиона. Обладатель поясов WBC, WBA и WBO в Лас-Вегасе досрочно победил владельца титула IBF Калеба Планта (21-1, 12 KO) из США.
Альварес уверенно захватил инициативу с первых минут, демонстрируя большую ударную мощь.
Плант пытался защищаться и это ему удавалось, но в нападении американец выглядел невнятно, а его удары не причиняли особого ущерба Саулю.
Чемпион WBC, WBA и WBO целенаправленно двигался к своей победе и в начале 11-го раунда четким боковым отправил соперника в тяжелый нокдаун.
Калеб успел восстановится и смог продолжить бой, но ненадолго.
Уже в следующей атаке мексиканский чемпион прижал его к канатам и отправил в нокаут.
Рефери даже не стал открывать счет, просигнализировав об остановке поединка.
Here’s the whole knockout sequence for Canelo over Caleb Plant #CaneloPlant pic.twitter.com/RTHB8UuYje— Body Politic Sports (@__BodyPolSports) November 7, 2021
На этот момент по очкам Альварес лидировал у всех судей.
Стив Вайсфельд дал 98-92, Дейв Моретти поставил 97-93 Дейв Моретти, а Патрисия Морс Джармен 96-94.
Canelo over powered Plant, landing the harder punches all fight (102-59 edge in power landed). 53 of his 117 landed punches were body shots. Plant threw 232 jabs, but landed just 18%. #CaneloPlant pic.twitter.com/900Ds5hYai— CompuBox (@CompuBox) November 7, 2021
Канело – седьмой боксер в истории, который завоевал все пояса в дивизионе. Ранее подобное смогли сделать Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Теофимо Лопес и Джош Тейлор.
В послематчевом интервью Канело назвал Планта хорошим соперником, который заставил его поработать, и не сказал ничего конкретного по поводу своих дальнейших планов.
Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим боем во время напряженной дуэли взглядов. Сауль сцепился с Калебом Плантом. Боксеры начали обмениваться колкостями, стоя друг напротив друга, в результате чего Канело не выдержал и оттолкнул американца.