Канело победил нокаутом в историческом бою и стал абсолютным чемпионом, повторив достижение Усика

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Альварес победил Планта

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес (57-1-2, 39 KO) впервые в истории суперсреднего весе завоевал титул абсолютного чемпиона. Обладатель поясов WBC, WBA и WBO в Лас-Вегасе досрочно победил владельца титула IBF Калеба Планта (21-1, 12 KO) из США.

Сауль Канело Альварес

Альварес уверенно захватил инициативу с первых минут, демонстрируя большую ударную мощь.

Альварес уверенно захватил инициативу
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Плант пытался защищаться и это ему удавалось, но в нападении американец выглядел невнятно, а его удары не причиняли особого ущерба Саулю.

Калеб Плант (в белом)

Чемпион WBC, WBA и WBO целенаправленно двигался к своей победе и в начале 11-го раунда четким боковым отправил соперника в тяжелый нокдаун.

Чемпион WBC, WBA и WBO отправил соперника в нокдаун

Калеб успел восстановится и смог продолжить бой, но ненадолго.

Сауль владел инициативой

Уже в следующей атаке мексиканский чемпион прижал его к канатам и отправил в нокаут.

Канело оправил оппонента в нокдаун в 11-м раунде

Рефери даже не стал открывать счет, просигнализировав об остановке поединка.

На этот момент по очкам Альварес лидировал у всех судей.

Альварес (в желтом) не оставил шансов сопернику

Стив Вайсфельд дал 98-92, Дейв Моретти поставил 97-93 Дейв Моретти, а Патрисия Морс Джармен 96-94.

Канело – седьмой боксер в истории, который завоевал все пояса в дивизионе. Ранее подобное смогли сделать Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Александр Усик, Теофимо Лопес и Джош Тейлор.

Альварес добыл все пояса

В послематчевом интервью Канело назвал Планта хорошим соперником, который заставил его поработать, и не сказал ничего конкретного по поводу своих дальнейших планов.

Канело стал настоящим королем

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим боем во время напряженной дуэли взглядов. Сауль сцепился с Калебом Плантом. Боксеры начали обмениваться колкостями, стоя друг напротив друга, в результате чего Канело не выдержал и оттолкнул американца.

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