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Непобедимый российский чемпион сенсационно победил звезду мирового бокса, бросившего вызов Усику

Максим Иншаков
Бокс
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Бивол победил Альвареса

Непобедимый чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) добыл сенсационную победу над суперзвёздным мексиканцем Саулем Альваресом (57-2-2, 39 KO) по прозвищу Канело. Главный бой на вечере бокса на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) завершился в пользу россиянина одногласным решением судей 115-113, 115-113, 115-113.

Дмитрий Бивол

Практически всю дистанцию поединка 31-летний Бивол, который изначально не было фаворитом, доминировал в ринге.

Из 12 раундов мексиканский боец смог забрать от силы три. Бивол очень осторожно и грамотно действовал в атаке, отлично защищался, а также демонстрировал лучшую технику.

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Бивол бил сериями

31-летний уроженец Гвадалахары постоянно пытался отбить оппоненту руки, чтобы тот их опустил и позволил атаковать голову, однако за все 12 раундов этого добиться так и не смог. Все, чего смог добиться Альварес, это выдать несколько боковых и два апперкота.

Альварес выглядел беспомощным

Претендент пропускал непривычно много, выглядел заметно уставшим, и часто брал затяжные паузы, прижимаясь к канатам. В чемпионских раундах Канело пошел в ва-банк, но сил нокаутировать оппонента у него не хватило.

Альварес хотел бросить Бивола

В 11-м раунде у боксера из Мексики едва не сдали нервы. Он поднял Бивола и было видно, что с огромным желанием кинул бы того на канвас.

Сауль Альварес

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая Альварес заявил о готовности выйти на ринг против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО). При этом Канело готов существенно подняться в весе.