Непобедимый российский чемпион сенсационно победил звезду мирового бокса, бросившего вызов Усику

Непобедимый чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) добыл сенсационную победу над суперзвёздным мексиканцем Саулем Альваресом (57-2-2, 39 KO) по прозвищу Канело. Главный бой на вечере бокса на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) завершился в пользу россиянина одногласным решением судей 115-113, 115-113, 115-113.

The moment Dmitry Bivol won the biggest fight of his career ??



Watch #CaneloBivol | Live on https://t.co/FoiaUucI53 worldwide, excl. Latin America & Mexico | DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/JPEsWdYbTI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022

Практически всю дистанцию поединка 31-летний Бивол, который изначально не было фаворитом, доминировал в ринге.

Из 12 раундов мексиканский боец смог забрать от силы три. Бивол очень осторожно и грамотно действовал в атаке, отлично защищался, а также демонстрировал лучшую технику.

Видео дня

Those swings from @bivol_d ??



Watch #CaneloBivol on demand on https://t.co/FoiaUtUyQV worldwide, excl. Latin America & Mexico | DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/Xy7hUoxrey — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022

31-летний уроженец Гвадалахары постоянно пытался отбить оппоненту руки, чтобы тот их опустил и позволил атаковать голову, однако за все 12 раундов этого добиться так и не смог. Все, чего смог добиться Альварес, это выдать несколько боковых и два апперкота.

Претендент пропускал непривычно много, выглядел заметно уставшим, и часто брал затяжные паузы, прижимаясь к канатам. В чемпионских раундах Канело пошел в ва-банк, но сил нокаутировать оппонента у него не хватило.

В 11-м раунде у боксера из Мексики едва не сдали нервы. Он поднял Бивола и было видно, что с огромным желанием кинул бы того на канвас.

Caption this moment... ??



Watch #CaneloBivol on demand on https://t.co/FoiaUucI53 worldwide, excl. Latin America & Mexico | DAZN PPV in US & Canada pic.twitter.com/Ukybe4XVZ2 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 8, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая Альварес заявил о готовности выйти на ринг против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО). При этом Канело готов существенно подняться в весе.