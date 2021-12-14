Усик неожиданно захотел биться с лучшим боксером современности

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик не перестает удивлять. 34-летний крымчанин выразил готовность провести бой с лучшим боксером современности независимо от весовой категории Саулем Альваресом по прозвищу Канело. Связано это с тем, что мексиканец, который собрал все чемпионские пояса во втором среднем весе (до 76,2 кг), захотел покорить тяжелый вес ("крузервейт", до 90,7 кг), в котором украинец ранее становился абсолютным чемпионом.

Свое заявление Усик опубликовал на совместной с другом-боксером Василием Ломаченко странице в Instagram. При этом Александр заметил, что он не планирует расставаться со своими титулами в супертяжелом весе.

"Канело – красавчик. Если он хочет боксировать со мной в "крузерах", то я могу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в хэвивейте, потому что я потом опять туда вернусь", – проинформировал публику Усик.

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Правда, пока что неясно, когда именно украинец хотел бы встретиться с прославленным мексиканцем. Ведь вскоре ему предстоит проводить реванш с Энтони Джошуа, а затем, в случае успеха, биться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри в объединительном поединке.

Пока же Усик после боя Ломаченко с Комми улетел в экзотические края.

Как сообщал OBOZREVATEL, Альварес победил нокаутом и повторил достижение Усика.

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