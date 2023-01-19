''А Ломаченко угнали...'' Стало известно, как Украина вырвала Усика у российских спецслужб

Украине удалось буквально вырвать объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (20-0, 13 КО) из-под влияния российских спецслужб и пропагандистов. При этом его кума Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) оккупантам удалось завербовать.

Видео дня

Такое мнение в своем Telegram-канале выразил известный активист Евгений Карась, который сейчас состоит в рядах Вооруженных сил Украины. Он отметил, что искал способы повлиять на боксера, а сейчас Усик активно помогает защитникам нашей страны, и это большая победа Украины.

"Я верил и боролся за душу Усика. Мы находили несколько точек входа и всегда клянчили пропагандистскую работу. Ломаченко российские спецслужбы через московского попа-вербовщика угнали… Усика – Украина вырвала. Сейчас чемпион десятками тысяч долларов помогает ВСУ. И тратит свои средства на восстановление нескольких объектов в Киевской области. А последнее видео вообще разозлило оккупантов и занесло Усика навеки в списки мишеней Кремля. И это важный результат", – написал Карась.

Ранее Усик потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он также напомнил гражданам страны-агрессора о трупе Ленина в центре Москвы. Кроме того, он разнес штампы кремлевской пропаганды о "священной войне".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик признался в верности Украинской православной церкви Московского патриарахата и митрополиту Онуфрию. За это соотечественники обрушили на него шквал критики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!