Олимпийская чемпионка по боксу из Франции обратилась к украинцам из-за войны с Россией

Олимпийская чемпионка по боксу Эстель Моссели (9-0, 1 KO) поддержала Украину на фоне агрессии России на востоке Украины и признания "ДНР" и "ЛНР". У 29-летней француженки украинские корни - ее мать родом из Казатина (районный центр в Виницкой области).

Моссели, которая в 2019-м завоевала пояс чемпионки мира по версии IBO в легком весе, у себя в Instagram опубликовала патриотический пост.

"Готовы ли мы бороться за уважение? Я так не думаю, но иногда у нас не остается выбора. Сражайтесь за нашу свободу. Я обращаюсь к тем, кто готовится к нежелательной войне, и тем, кто страдает от нее сегодня. Меня до глубины души тронуло то, что происходит на земле моих предков. Мир был бы намного лучше, если бы правила и уважение применялись ко всем добровольно или принудительно", – написала девушка.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина эмоционально прокомментировала видео из Донецка с празднования в честь присоединения "ДНР" к России. 24-летняя Брызгина, которая сам родом из Луганска, заявила, что ей стыдно за соотечественников.

Напомним, 21 февраля Путин подписал так называемые указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". С соответствующей просьбой к главе Кремля обратились главари террористических псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы о "признании" "республик". Оба документа поддержали 155 членов Совфеда, что составило 100% от присутствующих на заседании.

В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

В "указах" сказано, что российское министерство обороны должно обеспечить в "ДНР" и "ЛНР" "осуществление ВС РФ функций по поддержанию мира". Фактически речь идет об официальном введении войск РФ на оккупированные украинские территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.