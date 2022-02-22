Чемпионка из Луганска – жителям "ДНР": Вы похоронили свое будущее

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Елизавета Брызгина
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Знаменитая украинская легкоатлетка Елизавета Брызгина эмоционально прокомментировала видео из Донецка с празднования в честь присоединения "ДНР" к России. 24-летняя Брызгина, которая сам родом из Луганска, заявила, что ей стыдно за соотечественников.

Елизавета Брызгина в эстафете
Елизавета Брызгина

Двухкратная чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 и и эстафете отметила, что этими радостными эмоциями жители похоронили свое будущее.

Видео дня

"Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу", – написала Брызгина у себя в Instagram.

Брызгина обозначила свою позицию

Елизавета добавила, что после этого, путешествия жителям непризнанных республик будут доступны разве что перед телевизором.

Напомним, 21 февраля Путин подписал так называемые указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". С соответствующей просьбой к главе Кремля обратились главари террористических псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Салют в Донецке в честь признания "ДНР"

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы о "признании" "республик". Оба документа поддержали 155 членов Совфеда, что составило 100% от присутствующих на заседании.

Флаги России в Донецке

В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

Жители Донецка радуются от признания "ДНР" Россией

В "указах" сказано, что российское министерство обороны должно обеспечить в "ДНР" и "ЛНР" "осуществление ВС РФ функций по поддержанию мира". Фактически речь идет об официальном введении войск РФ на оккупированные украинские территории.

Россия признала "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.

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