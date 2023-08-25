Во сколько Усик – Дюбуа: время начала чемпионского боя

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) возвращается в ринг спустя год после победы над Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) в матче-реванше. Наш соотечественник проведет защиту своих титулов в поединке против британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

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КОГДА УСИК – ДЮБУА: ДАТА БОЯ

Вечер бокса состоится в польском Вроцлаве на стадионе Tarczyński Arena. Датой боя определили субботу, 26 августа.

ВО СКОЛЬКО УСИК – ДЮБУА: ВРЕМЯ НАЧАЛА

Шоу начнется в 19:00 по киевскому времени. Главное событие вечера стартует не раньше 23:00. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ДЮБУА

Украинские любители бокса смогут увидеть долгожданное событие благодаря видеоплавтформе Megogo, которая стала официальным транслятором боя. Прямой эфир из Вроцлава будет проведен на стримминговом канале "Megogo Гонг". Показ будет доступен по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

УСИК – ДЮБУА: АНДЕКАРТ БОЯ

Денис Беринчик (17-0, 9 KO, Украина) – Энтони Йигит (26-3-1, 10 KO, Швеция)

Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 KO, Украина) – Хамза Шираз (17-0, 13 KO, Великобритания)

Даниэль Лапин (7-0, 1 KO, Украина) – Аро Шварц (20-6-1, 13 КО, Германия)

Федор Черкашин (22-0, 14 KO, Украина) – Анауэль Нгамиссенге (12-0, 8 KO, Франция)

Василий Чеботарь (13-0, 5 КО, Украина) – Джоэль Хулио (39-17, 33 КО, Колумбия)

Александр Соломенников (12-0, 7 KO, Украина) – Петр Гудел (10-10-1, 1 КО, Польша)

Ярослав Харцыз (2-0, 2 KO, Украина) – Конрад Чайковски (2-0-1, 1 КО, Польша)

Зияд Альмааюф (3-0, 1 КО, Саудовская Аравия) – Янош Пензеш (2-4, 1 КО, Венгрия)

Брайс Миллс (12-1, 4 КО, США) – Дамиан Тимош (7-2, 4 КО, Польша)

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа назвал единственный шанс победить Александра Усика. В свою очередь экс-тренер украинца Джеймс Али Башир пожелал Александру поражения.

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