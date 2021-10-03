Непобедимый украинец сказал, что будет с Усиком в реванше с Джошуа

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) считает, что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа повторит результат первого поединка, несмотря на то, что сценарий схватки будет другой. По мнению Шелестюка, британец еще больше наберет вес и постарается досрочно завершить встречу.

Тарас обратил внимание на фактор, который был упущен многими экспертами – это "железный" подбородок украинца, или как говорят люди – "держалка".

"В первом поединке Джошуа несколько раз поймал его хорошими ударами, но Саша будто этого не почувствовал. В реванше Александр не даст ЭйДжею возможности остановить себя в первых шести раундах, а затем Джошуа устанет, и Усик сможет избивать его весь вечер", – сказал Тарас Шелестюк в интервью Youtube-каналу ESNEWS, текст которого приводит fightnews.info.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между Усиком и Джошуа закончился победой украинца по очкам.

После битвы появилась впечатляющая статистика боя. Также были опубликован лучшие моменты встречи.

После объявления победителя Усик упал на колени, а после чего с флагом Украины исполнил свой фирменный гопак. Поздравить супруга в ринг вышла вышла и супруга Александра Катерина.

Через некоторое время Саша продемонстрировал своим поклонникам, как выглядит физиономия после двенадцати раундов боя с Энтони.