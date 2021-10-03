Непобедимый украинец сказал, что будет с Усиком в реванше с Джошуа

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Усик - Джошуа

Непобедимый украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) считает, что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа повторит результат первого поединка, несмотря на то, что сценарий схватки будет другой. По мнению Шелестюка, британец еще больше наберет вес и постарается досрочно завершить встречу.

Тарас Шелестюк

Тарас обратил внимание на фактор, который был упущен многими экспертами – это "железный" подбородок украинца, или как говорят люди – "держалка".

"В первом поединке Джошуа несколько раз поймал его хорошими ударами, но Саша будто этого не почувствовал. В реванше Александр не даст ЭйДжею возможности остановить себя в первых шести раундах, а затем Джошуа устанет, и Усик сможет избивать его весь вечер", – сказал Тарас Шелестюк в интервью Youtube-каналу ESNEWS, текст которого приводит fightnews.info.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между Усиком и Джошуа закончился победой украинца по очкам.

Усик станцевал гопак

После битвы появилась впечатляющая статистика боя. Также были опубликован лучшие моменты встречи.

Усик много раз попадал по сопернику

После объявления победителя Усик упал на колени, а после чего с флагом Украины исполнил свой фирменный гопак. Поздравить супруга в ринг вышла вышла и супруга Александра Катерина.

Усик бил и много двигался.

Через некоторое время Саша продемонстрировал своим поклонникам, как выглядит физиономия после двенадцати раундов боя с Энтони.

Усик – ДжошуаАлександр УсикТарас ШелестюкЭнтони Джошуа