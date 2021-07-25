Непобедимый боксер, с который должен был драться Усик, выиграл нокаутом чемпионский бой

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Джо Джойс Карлос Такам

Британский супертяж Джо Джойс (13-0, 12 КО) победил француза камерунского происхождения Карлоса Такама (39-6-1, 28 КО), сохранив за собой титулы WBC Silver, WBO International и титул чемпиона Британского содружества. Поединок прошел в Лондоне 24 июля и завершился досрочно.

Джо Джойс победил Карлоса Такама

Старт встречи прошел в равной борьбе, но начиная с 4-го раунда Такам стал больше садиться в защиту.

Джо Джойс избивал Карлоса Такама
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Развязка наступила в 6-м раунде.

Джо Джойс (слева)

35-летний британец провел затяжную атаку, начав попросту избивать 40-летнего соперника.

Джо Джойс - Карлос Такам

Вмешавшийся рефери остановил поединок, присудив победу техническим нокаутом.

Джо Джойс с чемпионскими поясами

Изначально Александр Усик был обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Несмотря на это, Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок за титул абсолютного чемпиона мира между ЭйДжеем и Фьюри и назначила поединок за временный титул между Усиком и Джойсом.

Александр Усик и Джо Джойс

После того, как поединок Джошуа - Фьюри сорвался и следующим соперником Энтони стал Александр промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по бою между Александром Усиком и Джойсом приостановлены.

Александр Усик

До этого Усик заявил, что не хочет торопиться с подписанием боя с Джойсом, так как в этом случае он потеряет первое место в рейтинге WBO и лишится возможности встретиться на ринге с Энтони Джошуа.

Александр Усик

Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

Джо ДжойсКарлос Такам