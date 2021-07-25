Непобедимый боксер, с который должен был драться Усик, выиграл нокаутом чемпионский бой

Британский супертяж Джо Джойс (13-0, 12 КО) победил француза камерунского происхождения Карлоса Такама (39-6-1, 28 КО), сохранив за собой титулы WBC Silver, WBO International и титул чемпиона Британского содружества. Поединок прошел в Лондоне 24 июля и завершился досрочно.

Старт встречи прошел в равной борьбе, но начиная с 4-го раунда Такам стал больше садиться в защиту.

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Развязка наступила в 6-м раунде.

35-летний британец провел затяжную атаку, начав попросту избивать 40-летнего соперника.

Вмешавшийся рефери остановил поединок, присудив победу техническим нокаутом.

The Juggernaut got him going and didn't let him off the hook 💥@JoeJoyceBoxing stopped @carlos_takam in the sixth and will have his eyes on the winner of #JoshuaUsyk 💪 pic.twitter.com/PCaJac6EU7 — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) July 24, 2021

Изначально Александр Усик был обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Несмотря на это, Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок за титул абсолютного чемпиона мира между ЭйДжеем и Фьюри и назначила поединок за временный титул между Усиком и Джойсом.

После того, как поединок Джошуа - Фьюри сорвался и следующим соперником Энтони стал Александр промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по бою между Александром Усиком и Джойсом приостановлены.

До этого Усик заявил, что не хочет торопиться с подписанием боя с Джойсом, так как в этом случае он потеряет первое место в рейтинге WBO и лишится возможности встретиться на ринге с Энтони Джошуа.

Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.