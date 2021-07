Непобедимый боксер, с который должен был драться Усик, выиграл нокаутом чемпионский бой

Британский супертяж Джо Джойс (13-0, 12 КО) победил француза камерунского происхождения Карлоса Такама (39-6-1, 28 КО), сохранив за собой титулы WBC Silver, WBO International и титул чемпиона Британского содружества. Поединок прошел в Лондоне 24 июля и завершился досрочно.

Старт встречи прошел в равной борьбе, но начиная с 4-го раунда Такам стал больше садиться в защиту.

Развязка наступила в 6-м раунде.

35-летний британец провел затяжную атаку, начав попросту избивать 40-летнего соперника.

Вмешавшийся рефери остановил поединок, присудив победу техническим нокаутом.

The Juggernaut got him going and didn't let him off the hook 💥@JoeJoyceBoxing stopped @carlos_takam in the sixth and will have his eyes on the winner of #JoshuaUsyk 💪 pic.twitter.com/PCaJac6EU7