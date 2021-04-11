Усик рассказал о последствиях своего боя с Джойсом

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) заявил, что не хочет торопиться с подписанием боя с Джо Джойсом (12-0, 11 КО), так как в этом случае он потеряет первое место в рейтинге WBO и лишится возможности встретиться на ринге с Энтони Джошуа.

По словам крымчанина, он и его команда сейчас ждет решение WBO, которая организация должна вынести по бою Джошуа – Фьюри.

"Я нахожусь на первой строчке рейтинга. Можно договорится с Джо Джойсом и боксировать. Но мне кажется, что я могу потерять свою позицию и упустить бой с Энтони. А мне бы хотелось драться с Джошуа за регулярный титул WBO, а не за временный, который нам предлагают. Нас же поставили на первое место? Поэтому мы хотим справедливо получить этот чемпионский бой. А нас чуть-чуть хотят "использовать", – сказал Усик во время трансляции вечера бокса своей компании Usyk-17 Promotions .

Усик уточнил, что если ему не дадут подраться с Энтони за полноценный пояс WBO, то он просто хочет отбоксировать и порадовать своих фанатов и зрителей

"Желательно, чтобы этот поединок прошел в Украине", – подытожил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что ждет Усика после поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору и завоевал титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

Напомним, что 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что ни его клиент, ни Тайсон Фьюри не будут драться с украинцем в случае его победы над Джойсом в поединке за временный титул WBO.