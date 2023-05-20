Не Украины. Ломаченко показал второй флаг на перчатках, в которых будет драться с Хэйни

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) будет драться с обладателем титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девином Хэйни (29-0, 15 КО) в перчатках с двумя флагами. С одной стороны будет флаг Украины, а с другой – Белгород-Днестровского (Аккермана): города на Одесчине, откуда родом Василий.

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Отметим, что этот же флаг Лома поднял у своего дома в Лос-Анджелесе, когда готовился к поединку против Масайоши Накатани.

Напомним, что из-за этого флага Ломаченко уже попадал в скандал. В декабре 2021-го, после победы в чемпионском бою с Ричардом Комми Ломаченко развернул в ринге красно-желтый стяг, который издалека очень напоминал испанский.

Это вызвало бурное возмущение в украинском сегменте соцсетей, так как Лома уже второй раз подряд побеждает без флага Украины. Летом он также поступил, нокаутировав японца Накатани.

Напомним, что бой Ломаченко – Хэйни состоится в ночь на 21 мая в американском Лас-Вегасе. На территории Украины показ поединка будет бесплатным.

Накануне состоялось официальная процедура взвешивания, на которой Хэйни едва не устроил драку с Ломаченко. Американский чемпион внезапно сильно толкнул украинского претендента.

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