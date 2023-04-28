'Не какой-то там мелкий': Фьюри сделали предупреждение об Усике

Объединенный чемпион в супертяжелом весе (20-0, 13 КО) может смело считаться самым опасным соперником для британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). Поединок нашего соотечественника против Цыганского Короля может завершиться с любым результатом.

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Об этом в интервью IFL TV заявил дядя Тайсона и его бывший тренер Питер Фьюри. Он высоко оценил мастерство нашего чемпиона и выразил надежду на то, что боксеры все же выйдут в ринг и определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

"Тайсон определенно лучше Джошуа и Уайлдера, но Усик – это игрок другого уровня. Бой с ним непростой для любого боксера. Это не будет легкой прогулкой. Он не какой-то там мелкий супертяж. Это серьезный вызов, ближний бой. Он может завершиться с каким угодно результатом. Усик опасен. Думаю, что все в команде Тайсона знают об этом, так что его нельзя упускать из виду. Усик на своем месте, он серьезный боец. Стили устраивают бои – им просто нужно набраться сил и хорошо подготовиться", – сказал Питер Фьюри.

Напомним, Александр и Тайсон должны были подраться 29 апреля, однако не смогли договориться о контракте на поединок. Ранее менеджер Усика Эгис Климас рассказал, когда украинский боксер проведет свой следующий бой. Кроме того, стало известно, с кем вместо украинца подерется Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. Накануне боксер приехал поддержать украинских военных и попал под обстрел оккупантов. Кроме того, воины ВСУ показали, как наш чемпион стреляет из миномета.

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