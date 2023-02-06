''Не должны были позволять'': легендарный Мейвезер выступил против Ломаченко

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) раскритиковал ситуацию с украинцем Василий Ломаченко (17-2, 11 КО), который очень быстро получил право подраться за чемпионский пояс. По мнению Манимейкера, как называют представителя США, таким образом обесценивается сам статус владельца титула.

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Об этом Мейвезер заявил во время пресс-конференции, передает YouTube-канал Fight Hub. Он пожаловался на то, что в наши дни в одной весовой категории может быть до десяти чемпионов, поэтому санкционирующим органам нужно бороться с подобной ситуацией.

"Возьмем Ломаченко. У него около 400 аматорских боев. Он, несомненно, профессионал, но ему не должны были позволять драться за пояс в третьем или четвертом поединке. В мое время я провел 17 боев за полтора года прежде, чем вышел на чемпионский пояс. Я заработал эту возможность. А когда поступают так, как с Ломаченко, это обесценивает спорт. У нас может быть 10-12 чемпионов в одном весе. Мы должны вычистить это из бокса", – сказал легендарный американец.

Отметим, что украинец дрался за чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе уже во втором бою в профессионалах. Тогда в марте 2014 года Ломаченко проиграл раздельным решением судей мексиканцу Орландо Солидо.

Как сообщал OBOZREVATEL, социальная сеть Instagram заблокировала доступ к странице Василия Ломаченко с территории Украины. До этого украинцы бурно отреагировали на видео спортсмена с проповедью митрополита Лонгина, обвинив боксера в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором.

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом. А известный боксер Сергей Богачук предположил, что Василий не высказывается, так как боится обидеть россиян.

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