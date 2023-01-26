Instagram Ломаченко заблокировали в Украине

Социальная сеть Instagram частично заблокировала страницу бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 КО). В частности, пользователи из Украины теперь видят надпись "На жаль, ця сторінка недоступна. Посилання, за яким ви перейшли, можливо, пошкоджене або сторінку видалено".

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Кроме того, доступ к профилю украинского боксера ограничен и во многих европейских странах (но не в России), но при этом на него можно попасть, например, из Канады и Индии. Интересно, что сам боксер технически вряд ли мог поставить геоблокировку, так как такой функции в соцсети нет.

Это говорит о том, что сам Instagram ввел ограничения на страницу Василия Ломаченко, как это массово случилось с россиянами после начала полномасштабного вторжения их страны в Украину. Официально в компании этого никак не комментировали.

Напомним, что Василий Ломаченко в последнее время попадает в скандалы из-за своей невнятной позиции в отношении агрессии России в Украине и нарывается на критику соотечественников. Так на Рождество 7 января он поздравил православных с праздником на русском языке. Этим он вызвал настоящий экстаз у поклонников бокса из страны-агрессора и разгневал украинцев.

Перед этим, 3 января, Ломаченко был включен в список государственных предателей проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отреагировал на поступок боксера. Кроме того, СМИ узнали, что спортсмен находится "на карандаше" у спецслужб Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в соцсетях бурно отреагировали на видео Василия Ломаченко с проповедью митрополита Лонгина, обвинив боксера в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором.

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом. А известный боксер Сергей Богачук предположил, что Василий не высказывается, так как боится обидеть россиян.

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