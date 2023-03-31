Без цветов Украины. Ломаченко пришел в православном наряде на первую пресс-конференцию перед боем за абсолютное чемпионство

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) провел первую пресс-конференцию посвященную его поединку против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девина Хэйни (29-0, 15 КО). Бой Ломаченко и Хэйни запланирован на 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

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На мероприятие 35-летний уроженец Белгород-Днестровского пришел в черной футболке с принтом Иисуса Христа. На православном наряде отсутствовали любые сине-желтые оттенки, которые могли бы ассоциировать боксера с его родиной.

В своей вступительной речи боксер абстрактно коснулся темы войны. Василий признался, что сложно думать о будущем, когда в твой дом приходит такая беда.

"Ты просто думаешь о том, как выжить завтра. Ты не можешь думать о своей работе, о спорте или о чем-либо другом", – сказал Ломаченко.

Отметим, что кум и друг Ломаченко Александр Усик на свою первую совместную пресс-конференцию с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в рамках раскрутки их реванша пришел в футболке с "украинскими цветами свободы".

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