'Начал нести ерунду': Поветкин обиделся на Усика и заявил, что перестал за него болеть

Бывший абсолютный чемпион мира супертяжелого веса Александр Поветкин перестал болеть за Александра Усика. Ярый фанат войны в Украине и диктатора Владимира Путина раскритиковал нашего боксера за то, что тот называет Россию страной-агрессоркой.

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Об этом Поветкин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он с нескрываемой гордостью добавил, что несколько его знакомых оккупантов были убиты в нашей стране. Кроме того, Русский Витязь в очередной раз высказался в поддержку вторжения в Украину.

"У меня даже знакомые есть, которые отдали там жизнь за Родину. Это очень сильные ребята. Усик? Я честно скажу, я его знаю… Вернее, знал с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора, какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить. В общем, не знаю. Могу сказать так, что я за него больше не болею", – сказал Поветкин.

Ранее бывший боксер со словами "нельзя так говорить" раскритиковал Усика за антироссийские высказывания. Он поддержал диктатора Владимира Путина и заявил, что если бы Россия не напала на Украину "то на нашей территории была бы война". Также Поветкин выдал ложь о том, что воины ВСУ "прячутся за мирным народом, а потом что-то о наших рассказывают".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поветкин намеревался разобраться с Усиком за его откровенные высказывания в адрес российского террористического государства. В ответ украинцы напомнили Поветкину, как он "нюхал подмышку Кличко".

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