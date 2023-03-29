Названы дата боя и следующий соперник Ломаченко. На кону – звание абсолютного чемпиона мира

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) во второй раз в карьере подерется за звание абсолютного чемпиона мира. В субботу, 20 мая, наш соотечественник, который в октябре 2020 года проиграл Теофимо Лопесу, сразится с обладателем всех титулов в легком дивизионе с небитым американцем Девином Хейни (29-0, 15 КО).

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram информирует промоутерская компания Top Rank, которая ведет дела украинца. Известно, что вечер бокса состоится на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе. Именно здесь Ломаченко проиграл Лопесу, а в 2015 году нокаутировал пуэрториканца Гамальера Родригеса.

Следующий соперник Василия не имеет в своем пассиве поражений на профессиональном ринге. Перед битвой с украинцем Хейни дважды побил австралийца Джорджа Камбососа. Отметим, что американский абсолютный чемпион не выигрывал досрочно с 2015 года, когда в 7-м раунде остановил Антонио Морана.

Ломаченко свой последний бой провел в октябре 2022-го. Тогда он в трудном бою победил американца Джемейна Ортиса единогласным решением судей, записки которых вызвали споры среди аналитиков и болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко угодил в новый грандиозный скандал, показав в Instagram видео, в котором Украину сравнивают с гитлеровской Германией.

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