'Мы русские, с нами Бог'. Ломаченко со словами 'всех терпеть и оправдывать', вызвал ажиотаж в России

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) у себя в соцсетях разместил видео с одним из самых известных иеродиаконов Русской церкви – отцом Илиодором. В небольшом клипе священника спрашивают, что бы он мог пожелать всем "посетителям Instagram".

"Надо всех любить, всех жалеть, всех терпеть, всех оправдывать и за всех молиться. Вот христианская формула жизни..аксиома православная", – ответил Илиодор.

Такой пост Ломаченко вызвал восторг в комментариях у россиян.

"Сколько вот наблюдаю за Василием, и понимаю лишь одно! Слава Богу! Что есть такие люди. Без всяких прикрас и всего лишнего. Все понимая. На той другой стороне от нас. В здравом теле и духе. И самое главное здрав головой. Не за тех , не за этих. А за всех! Быть добру и мир всем местным. Пишу из Москвы! Василий, здоровья и всех благ", "Мы русские, с нами Бог", – пишут в подписчики.

Для справки: Илиодор Гайриянц был соратником схиархимандрита Илия Ноздрина – духовника патриарха Кирилла, сопровождавшего его во всех поездках. Отец Илиодор родился в Баку, находился в Оптиной пустыни с 1989 года. Умер в 2020 году в 73 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Ломаченко ранее опубликовал очередное обращение архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. Митрополит Лонгин (в миру Михаил Жар) в своей проповеди восхваляет главу УПЦ МП Онуфрия, а также призывает своих прихожан молиться, за сохранение УПЦ.

Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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