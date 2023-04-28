'Мразь чубатая': Валуев присоединился к угрозам российской пропаганды Усику

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев поддержал оскорбительные высказывания российских пропагандистов в адрес Александра Усика. Бывший боксер возмутился тем, что наш соотечественник приехал поддержать воинов ВСУ, которые защищают Украину от террористов из РФ.

Видео дня

В своем Telegram-канале Валуев сделал репост сообщения пропагандистского "Шторм Новости", в котором Усика обозвали фашистом и бандеровцем, а также пригрозили расправой. Кроме того, так называемый депутат Государственной думы поставил крест на нашем соотечественнике, написав "Саша все. Ну я уже говорил".

"Украинский боксер Усик окончательно и бесповоротно утвердил себя фашистом. Одно дело, языком молоть в поддержку бандеровцев, дабы тебя не поперли с большого ринга, а другое дело приехать на позиции к фашистам с американскими шевронами и открыть огонь по жителям Донбасса. Выстрелил в нас, будь готов получить обратку, мразь чубатая", – написали пропагандисты.

Накануне воины ВСУ показали, как Усик стреляет из миномета по позициям оккупантов, которые в ночь на 28 апреля нанесли ракетный удар по жилому дому в Умани, убив более 20 человек. Жена Усика Катерина отреагировала на преступление РФ, сравнив россиян с дерьмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!