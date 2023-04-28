'Вы хуже г*вна': жена Усика отреагировала на удар российских оккупантов по Умани

Жена объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Катерина гневно отреагировала на очередной ракетный обстрел Украины российскими террористами. Уроженка Крыма в очередной раз призналась в ненависти к стране-агрессору и ее жителям после гибели людей в Умани, куда в ночь на 28 апреля прилетела ракета.

Видео дня

Об этом Катерина написала на своей странице в социальной сети Instagram. Она выложила несколько фотографий и видео из города в Черкасской области и отметила, что россияне продолжают терроризировать мирных жителей Украины, когда те спят.

"Вновь и вновь в сердце просыпаются чувства ненависти к русским. И мы с этим никогда ничего не сделаем. Они нас за людей не считают, мы их тоже. Если меня читают соседи, запомните, вы хуже г*вна. Г*вно хоть воняет. Напасть на мирных людей, когда они спят, – типичное поведение террориста. Я просто хочу выть от боли", – отметила Катерина Усик.

Напомним, во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 28 апреля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. По состоянию на 11 утра известно о 10 погибших. Момент прилета попал на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Александр Усик приехал поддержать украинских военных и попал под обстрел оккупантов. Кроме того, воины ВСУ показали, как боксер стреляет из миномета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!