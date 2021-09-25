"Могу вам гарантировать": Чисора назвал победителя боя Усик – Джошуа

Бывший чемпион Европы в супертяжелом весе Дерек Чисора (32-11, 23 КО), проигравший Усику (18-0, 13 КО) в 2020 году, дал прогноз на бой между Александром и чемпионом мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). По мнению Дерека у ЭйДжея есть одна вещь, которой нет у Усика – это нокаутирующий удар.

Чисора уверен, что встреча на арене "Тоттенхэма" не продлиться все 12 раундов.

"Это может занять шесть раундов, семь раундов, но я могу гарантировать, что Усик ляжет. Джошуа доберется до него", – цитирует Дерека BBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой за четыре чемпионских пояса состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе футбольного клуба.

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Накануне состоялось взвешивание боксеров. Британский супертяж существенно перевесил нашего соотечественника – 108,8 против 100,2.

Напомним, что украинский боксер на протяжении нескольких лет был обязательным претендентом на бой с британцем как обязательный претендент по линии WBO. ЭйДжей хотел проигнорировать нашего соотечественника и подраться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но их планы были разрушены решением арбитражного суда в США.

Фьюри заставили провести третий поединок против Деонтея Уайлдера после победы нокаутом во втором противостоянии.

24 сентября прошла официальная пресс-конференция перед боем Усик – Джошуа. На ней Александр отвечал на вопросы на украинском языке, а его соперник признался, что любит украинский стиль и людей.

После этого боксеры приняли участие в первой битве взглядов.

Кроме того, стало известно, где можно будет посмотреть бой, а также было опубликовано точное время начало мегафайта.