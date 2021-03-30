Менеджер Усика прокомментировал возможный переход украинца в UFC

Менеджер боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) Эгис Климас не исключил возможность того, что украинец когда-нибудь попробует свои силы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В интервью изданию "РИА Новости" представитель нашего соотечественника признался, что все еще надеется на то, что Всемирная боксерская организация (WBO) назначит бой Усика против Энтони Джошуа. Если британец все же окончательно договорится с Тайсоном Фьюри, то украинец подерется с Джо Джойсом за временный титул.

"По поводу Саши Усика мы ведем переговоры с WBO. Думаю, что они поступят честно и поставят нам бой с Джошуа. Мы надеемся на это. Если Джошуа будет драться с Фьюри, тогда Джо Джойс. Заявление Усика про UFC? Не мне же выходить в UFC. Саша есть Саша. Возможно, это и осуществится. Кто знает", – заявил Климас.

Напомним, что украинский боксер является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Несмотря на то, что срок защиты титула уже наступил, Энтони хочет подраться с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах. Всемирная боксерская организация санкционировала их поединок и назначила бой Усик – Джойс за временный пояс.

Джошуа и Фьюри подписали контракт на два поединка в 2021 году, но еще не утвердили дату и место проведения первого противостояния. Если они не успеют уладить все детали вовремя, украинец все же должен будет встретиться с "ЭйДжеем".

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик рассказал, что ответил, когда глава UFC Дэйна Уайт предложил ему перейти в UFC.