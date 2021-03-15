Джошуа – Фьюри: исторический супербой, от которого зависит судьба Усика, официально подтвержден

Боксеры Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, которое впервые в истории разыграют представители Великобритании.

Об этом в комментарии ESPN сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. "Труднее всего было заставить всех поставить подпись под контрактом. Но все стороны приложили максимум усилий, чтобы переступить эту черту. Мы сделали самое сложное. Теперь в течение месяца мы определимся с местом проведения боя. У нас есть предложения из стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки", – сказал Хирн.

При этом известно, что соглашение подписано сразу на два поединка, то есть соперники при любом исходе проведут реванш. Отметим, что объявление боя Джошуа – Фьюри должно ускорить организацию следующего поединка Александра Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о том, что переговоров о поединке его клиента против Джо Джойса не ведутся.