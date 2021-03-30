Менеджер Усика прокоментував можливий перехід українця в UFC

Менеджер боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) Егіс Клімас не відкинув можливість того, що українець колись спробує свої сили в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

В інтерв'ю виданню "РИА Новости" представник нашого співвітчизника зізнався, що все ще сподівається на те, що Всесвітня боксерська організація (WBO) призначить бій Усика проти Ентоні Джошуа. Якщо британець все ж остаточно домовиться з Тайсоном Ф'юрі, то українець поб'ється з Джо Джойсом за тимчасовий титул.

"Із приводу Саші Усика ми ведемо переговори з WBO. Думаю, що вони вчинять чесно та поставлять нам бій із Джошуа. Ми сподіваємося на це. Якщо Джошуа буде битися з Ф'юрі, тоді Джо Джойс. Заява Усика про UFC? Не мені ж виходити в UFC. Саша є Саша. Можливо, це й станеться. Хто знає", – заявив Клімас.

Нагадаємо, що український боксер є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Незважаючи на те, що термін захисту титулу вже настав, Ентоні хоче побитися з Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в супертяжах. Всесвітня боксерська організація санкціонувала їхній поєдинок і призначила бій Усик – Джойс за тимчасовий пояс.

Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на два поєдинки в 2021 році, але ще не затвердили дату та місце проведення першого протистояння. Якщо вони не встигнуть залагодити всі деталі вчасно, українець все ж повинен буде зустрітися з "ЕйДжеєм".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик розповів, що відповів, коли глава UFC Дейна Уайт запропонував йому перейти в UFC.