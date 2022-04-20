Майк Тайсон назвал единственный способ, как Тайсону Фьюри победить Усика

Легендарный американский боксер Майк Тайсон дал прогноз на потенциальный бой между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО). 55-летний Тайсон уверен, что у британского супертяжа есть один способ выиграть поединок у непобедимого украинца – это измотать его.

По мнению Железного Майка чемпион мира по версии WBC не должен демонстрировать технику бокса с обладателем титулов WBA/WBO/IBF, а должен просто брать оппонента измором.

"Фьюри необходимо измотать Усика, так как этот парень очень плавный, он умеет двигаться и все такое. Тайсону необходимо измотать его. Он не должен боксировать с этим парнем. Ему нужно сделать так, чтобы тот свалился с ног", – заявил Майк Тайсон на подкасте PowerfulJRE.

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Как сообщал OBOZREVATEL, свой ближайший бой Тайсон Фьюри проведет уже 23 апреля против Диллиана Уайта. Накануне появилось расписание трансляций этого поединка.

Александр Усик, несмотря на войну в Украине, 25 марта начал подготовку к матчу-реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), который намечен на лето нынешнего года.

​В сентябре минувшего года украинец сенсационно победил Энтони единогласным решением судей.

Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории на профессиональном ринге.

С началом российского вторжения Усик записался в территориальную оборону Киевской области. При этом боксер имеет права покинуть страну, так как является отцом трех детей.

20 апреля Фьюри дал категоричный прогноз на реванш Усик – Джошуа.