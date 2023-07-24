'Это битва': Ломаченко вызвал на бой поддержавший Украину бывший абсолютный чемпион мира

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) намерен в своем следующем поединке сразится против Василия Ломаченко (17-03, 11 КО). Австралиец в субботу добыл пояс Международной боксерской организации (IBO), со скандалом победив Макси Хьюза (26-6-2, 5 KO), и бросил вызов украинцу.

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Об этом Камбосос заявил во время пресс-конференции после поединка против британца, пишет портал Boxing News 24. Он подчеркнул, что бой с нашим соотечественником способен собрать огромную арену, в особенности, если шоу будет организовано в Австралии.

"Не беспокойтесь обо мне. У меня уже были все пояса в легком весе. У нас впереди большой бой на стадионе. Дальше я буду драться с Ломаченко. Это битва. Он будет более открытым, будет выбрасывать удары и рваться в бой. Я хочу принять его, это большой бой, к которому я готов. Я выиграл пояс IBO. Я выиграл титул чемпиона мира и добавил его в свою коллекцию. Это не один из четырех лучших, но я привезу остальные четыре домой", – сказал Камбосос.

Ранее американец Девин Хэйни (30-0, 15 КО) внезапно заговорил о реванше с Василием Ломаченко, над которым он добыл неоднозначную победу 20 мая. После боя Всемирная боксерская организация (WBO) лишила украинца первого места в своем рейтинге.

Отметим, что Камбосос и Ломаченко могли подраться еще в минувшем году, но украинец отказался от боя из-за полномасштабного вторжения РФ. После этого австралиец поддержал Василия и всю нашу страну.

"Василий Ломаченко, я уважаю твое решение, полностью его понимаю и молюсь за тебя и твою страну Украину. Пожалуйста, береги себя. Как только я вытру пол Девином, мы устроим с тобой этот бой между двумя настоящими чемпионами. Пусть бог благословит тебя", – писал Джордж в марте 2022-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко не стал осуждать Россию за массовые обстрелы Одесской области, в которой находит его родной Белгород-Днестровский.

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