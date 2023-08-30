Ломаченко попал в больницу, но это скрывают, – Хэйни

Абсолютный чемпион легкого весового дивизиона Дэвин Хэйни (30-0, 15 КО) заявил, что Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) после боя с ним был вынужден обратится к врачам. Якобы украинец был госпитализирован из-за сильных ударов по туловищу, которые он пропустил от Дэвина.

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Американский боксер сделал репост небольшого отрезка видео из боя, где было написано: "Работа Хэйни по корпусу стала ключевой в защите абсолютного титула против Ломаченко".

"Сделайте домашнее задание. Лома отправился в больницу после боя. Но они не хотят, чтобы вы об этом знали", - написал американец в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая Ломаченко провел свой 20-й поединок на профессиональном ринге. Бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena против Дэвина Хэйни прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца.

Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

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