Ломаченко отказался говорить на украинском после боя с Хэйни, став в России 'народным чемпионом'

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) выложил обращение к болельщикам после боя против Девина Хэйни (30-0, 15 КО) лишь на двух языках. В своем Instagram украинский боксер высказался на английском языке, продублировав это сообщение на русском, и отказавшись говорить на украинском.

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Российские фанаты пришли от этого в экстаз, назвав 35-летнего уроженца Белгород-Днестровского "народным чемпионом".

"Василий, вся Россия за Вас болела и переживала! Вы доказали что в 35 один из лучших. Народный чемпион!", "Василий показал русский дух!!! Мы с тобой, чемп", "Иркутск с тобой Василий. Ты народный чемпион", – пишут подписчики из РФ.

Наши соотечественники в комментариях не смогли пройти мимо такого поступка Василия.

"Украинские флаги на твоей экипировке, но ни слова на украинском языке не слетает с твоих уст. Это чертовски смущает", "Наибольшее разочарование. Почти 1,5 года и человек не сделал свой выбор и выводы о происходящем очень жаль", "Где третье видео благодарности, на официальном языке страны паспорт, которой ты имеешь", – пишут юзеры.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца.

Судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Атлетическая комиссия американского штата Невада отстранила Ломаченко от бокса.

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