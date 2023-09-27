Баюл одним словом назвала Ломаченко за его позицию по России

Чемпионка Олимпиады-1994 Оксана Баюл в эфире Youtube-канала "Футбол24" лаконично описала бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко за его благосклонную позицию по отношению к России. 45-летняя экс-фигуристка призналась, что не видит особых умственных способностей у своего соотечественника-боксера.

Интервьюер, интересуясь мнением Баюл, рассказал, что до полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены прикрывались лозунгом, что "спорт вне политики". Сейчас вроде бы, "все в политике", все понимают, что происходит.

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"А кто у нас остался на старых позициях? И первым на ум приходит Василий Ломаченко. Вас этот "мальчик" не удивляет?" – спросил ведущий.

"Тупое, тупое… Я абсолютно нормально ко всему отношусь", - ответила Баюл.

На уточняющий вопрос журналиста, воспринимает ли Оксана Сергеевна его таким, таким, какой он есть, Баюл отреагировала фразой "А что я могу поделать? Я же ничего не могу поделать".

Отметим, что во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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