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Баюл одним словом назвала Ломаченко за его позицию по России

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
1,2 т.
Оксана Баюл

Чемпионка Олимпиады-1994 Оксана Баюл в эфире Youtube-канала "Футбол24" лаконично описала бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко за его благосклонную позицию по отношению к России. 45-летняя экс-фигуристка призналась, что не видит особых умственных способностей у своего соотечественника-боксера.

Баюл одним словом назвала Ломаченко за его позицию по России

Интервьюер, интересуясь мнением Баюл, рассказал, что до полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены прикрывались лозунгом, что "спорт вне политики". Сейчас вроде бы, "все в политике", все понимают, что происходит.

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"А кто у нас остался на старых позициях? И первым на ум приходит Василий Ломаченко. Вас этот "мальчик" не удивляет?" – спросил ведущий.

"Тупое, тупое… Я абсолютно нормально ко всему отношусь", - ответила Баюл.

На уточняющий вопрос журналиста, воспринимает ли Оксана Сергеевна его таким, таким, какой он есть, Баюл отреагировала фразой "А что я могу поделать? Я же ничего не могу поделать".

Баюл одним словом назвала Ломаченко за его позицию по России

Отметим, что во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

Ранее Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Баюл одним словом назвала Ломаченко за его позицию по России

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

Баюл одним словом назвала Ломаченко за его позицию по России

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

Баюл одним словом назвала Ломаченко за его позицию по России

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