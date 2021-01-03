Ломаченко назвал нереальным реванш с Лопесом: спортивные итоги 2 января

Александр Чеканов Бокс 09:12, 3.01.2021

Украинец Василий Ломаченко назвал нереальным проведение реванша с Теофимо Лопесом, а футболист "Шахтера" Манор Соломон заявил о готовность помочь "Динамо" с трансфером соотечественника.

Кроме того, Криштиану Роналду первым в мире достиг отметки в 250 миллионов подписчиков в Instagram.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 2 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Футболист "Шахтера" рассказал о готовности помочь "Динамо"

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Хацкевич оценил работу Луческу в "Динамо" и обратился к фанатам

Ломаченко: я надеюсь на реванш с Лопесом, но понимаю, что это нереально

Отец был шокирован, когда увидел контракт, – возможный новичок "Динамо" из Израиля

Было странно наблюдать за Ломаченко, – британский боксер о бое украинца с Лопесом

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