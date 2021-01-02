Первый в мире человек: Роналду установил рекорд в Instagram

Звезда туринского "Ювентуса" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки в 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

35-летнему футболисту покорилась эта цифра 1 января 2021 года. Больше людей подписано только на официальный аккаунт самой соцсети, за которым следят 382 миллиона пользователей интернета.

Вслед за Роналду идут певица Ариана Гранде (214 млн), актер и рестрел Дуэйн Джонсон (209 млн), модель Кайли Дженнер (207 млн), певица Селена Гомес (200,5 млн). Среди футболистов главным конкурентом Криштиану является аргентинец Лионель Месси, на которого подписаны 174,5 миллионов фанатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал, как его после матча "послал" Криштиану Роналду.