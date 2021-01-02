Было странно наблюдать за Ломаченко, – британский боксер о бое украинца с Лопесом

Британский боксер Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) назвал странным поведение украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в поединке против мексиканца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Такое мнение спортсмен выразил в интервью Essentially Sports. Его удивило то, что наш соотечественник больше половины боя не выбрасывал удары.

"Во-первых, я считаю, что Лопес проделал фантастическую работу, мои поздравления. Во-вторых, поймал себя на мысли, что мне было довольно странным наблюдать за тем, как Ломаченко себя вел. Он выглядел совершенно непонятно. Я чувствовал себя очень странно, он не наносил удары в течение семи раундов. Но поздравляем Лопеса", – сказал Кэмпбелл.

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко назвал нереальным проведение матча-реванша с Теофимо Лопесом.