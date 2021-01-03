Ломаченко назвав нереальним реванш з Лопесом: спортивні підсумки 2 січня

Олександр Чеканов Бокс 09:12, 3.01.2021

Українець Василь Ломаченко назвав нереальним проведення реваншу з Теофімо Лопесом, а футболіст "Шахтаря" Манор Соломон заявив про готовність допомогти "Динамо" з трансфером співвітчизника.

Крім того, Кріштіану Роналду першим в світі досяг позначки в 250 мільйонів підписників в Instagram.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 2 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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