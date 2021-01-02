Отец был шокирован, когда увидел контракт, – возможный новичок "Динамо" из Израиля

Израильский талант Лиэль Абада из "Маккаби Петах-Тиквы" заявил, что хочет завершить переход в киевское "Динамо", но сначала хотел бы уладить все вопросы с контрактом.

Он признался, что его отец был очень удивлен, когда ознакомился с условиями соглашения. По словам израильтянина, они должны быть осторожными, так как переезжают в Украину.

"Мы все хотим, чтобы сделка была завершена, но мы подписываем долгосрочный контракт в такой стране, как Украина, и мы должны быть осторожными. Мой отец был шокирован, когда увидел условия соглашения. Он хочет лучшего для меня", – цитирует слова Абады издание Tribuna.

Напомним, что сторонам еще не удалось утрясти некоторые детали перехода. В частности, наибольшее недовольство вызвал пункт о дисциплинарных наказаниях. Кроме того, стороны еще не договорились о сумме, которую "Динамо" должно будет заплатить "Маккаби" в случае перепродажи футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Абады подтвердил трансфер своего сына в киевский клуб, а СМИ назвали его зарплату в Украине.