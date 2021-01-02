Футболист "Шахтера" рассказал о готовности помочь "Динамо"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон выразил готовность помочь возможному новичку киевского "Динамо" Лиэлю Абаде адаптироваться в Украине.

Слова израильского футболиста "горняков" приводит портал "Динамо" Киев от Шурика со ссылкой на Sport5. "Я помогу ему, если нужно. Здесь большая еврейская община и много говорящих на иврите. Мы здесь не одни", – сказал Соломон.

Напомним, киевское "Динамо" сделало предложение "Маккаби" Петах-Тиква о трансфере 19-летнего Абаде. По данным СМИ, украинский клуб предложил за игрока пять миллионов евро. При этом сам футболист признался в том, что его отец был шокирован некоторыми пунктами контракта с киевлянами.

Как сообщал OBOZREVATEL, легионер киевского "Динамо" Томаш Кендзера сделал предложение своей украинской девушке.