Ломаченко: я надеюсь на реванш с Лопесом, но понимаю, что это нереально

Украинец Василий Ломаченко высказался о своих планах после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса, признавшись, что не верит в незамедлительный реванш против американца.

В интервью на YouTube-канале SNOWQUEENLA наш соотечественник рассказал, что дата и имя его следующего соперника должны стать известны после новогодних праздников. Василий также сделал акцент на том, что не планирует опускаться в весовой категории.

"Планы понятны. Я надеюсь, конечно, я хотел бы все-таки надеяться на реванш. Но я тоже понимаю, что сегодня это нереально. Сейчас праздники впереди, сейчас никто ничего не говорит. Никто не говорит о том, когду будет дата, кто соперник. Пока ничего понятно, кроме одного – я остаюсь в легком дивизионе", – заявил Ломаченко.

Напомним, что в контракт на бой Ломаченко и Лопеса не была включена опция реванша. В своем первом интервью после поражения Василий объяснил, почему ее не было в соглашении на поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наш соотечественик назвал имя соперника, с которым хотел бы встретиться в ближайшем будущем.