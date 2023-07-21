'Каждый россиянин вам ответит': Гвоздик высказался о Ломаченко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) не разделяет позицию Василия Ломаченко (17-3, 11 КО), который продолжает замалчивать войну в Украине. Накануне уроженец Белгород-Днестровского выложил поздравление с днем тренера вместо того, чтобы осудить российских оккупантов за удар по Одессе.

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В интервью порталу FanDay Гвоздик отметил, что позиция Ломаченко наверняка вызывает восторг у россиян, которые считают ее единственно правильной. При этом 36-летний харьковчанин не стал осуждать своего соотечественника за молчание, отметив, что каждый вправе делать свой выбор.

"Каждый делает свой выбор. Что такое правильное и неправильное – философский вопрос. Если спросить у россиянина о Ломаченко, то почти каждый вам ответит, что это молчание правильная позиция. Пусть Василий сам решает, что для него правильная позиция и как ему себя вести, а люди уже делают выводы. Я его позицию не одобряю", – сказал Гвоздик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко обновил заглавную фотографию в своем аккаунте в Facebook, отпугнув россиян. Олимпийский чемпион выложил снимок с украинским флагом, сделанный после поединка против Дэвина Хэйни.

Отметим, что во время пресс-конференции перед боем с Хэйни наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с американцем.

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