Ломаченко вместо осуждения России за страшные атаки Одессы опубликовал поздравительный пост про день тренера

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в своих аккаунтах в соцсетях проигнорировал ракетный обстрел Одесчины. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского вместо осуждения оккупантов или каких-то слов сочувствия выложил лишь поздравительный пост, посвященный своему отцу и тренеру.

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"С днем тренера! Лучший! Мой пример! Люблю тебя!" – подписал боксер совместный снимок с Анатолием Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июля во время ночной атаки на Одесскую область российские оккупанты попали в два складских помещения в разных локациях района – с табаком и фейерверками. Также есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник.

– Ночью 18 июля РФ атаковала юг Украины дронами и крылатыми ракетами. По Одессе запустили 6 "Калибров". По меньшей мере шесть человек, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью из-за ранений обломками стекла и других предметов.

Массированные ракетные удары страны-террориста по морским портам "Одесса" и "Черноморск" привели к уничтожению 60 тыс. тонн зерна. Также повреждена инфраструктура, которая была задействована в зерновой сделке.

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