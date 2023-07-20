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Ломаченко вместо осуждения России за страшные атаки Одессы опубликовал поздравительный пост про день тренера

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
2,3 т.
Ломаченко вместо осуждения России за страшные атаки Одессы опубликовал поздравительный пост про день тренера

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в своих аккаунтах в соцсетях проигнорировал ракетный обстрел Одесчины. 35-летний уроженец Белгород-Днестровского вместо осуждения оккупантов или каких-то слов сочувствия выложил лишь поздравительный пост, посвященный своему отцу и тренеру.

Видео дня

"С днем тренера! Лучший! Мой пример! Люблю тебя!" – подписал боксер совместный снимок с Анатолием Ломаченко.

Ломаченко вместо осуждения России за страшные атаки Одессы опубликовал поздравительный пост про день тренера
Ломаченко вместо осуждения России за страшные атаки Одессы опубликовал поздравительный пост про день тренера

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июля во время ночной атаки на Одесскую область российские оккупанты попали в два складских помещения в разных локациях района – с табаком и фейерверками. Также есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник.

Ломаченко вместо осуждения России за страшные атаки Одессы опубликовал поздравительный пост про день тренера

– Ночью 18 июля РФ атаковала юг Украины дронами и крылатыми ракетами. По Одессе запустили 6 "Калибров". По меньшей мере шесть человек, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью из-за ранений обломками стекла и других предметов.

Ломаченко вместо осуждения России за страшные атаки Одессы опубликовал поздравительный пост про день тренера

Массированные ракетные удары страны-террориста по морским портам "Одесса" и "Черноморск" привели к уничтожению 60 тыс. тонн зерна. Также повреждена инфраструктура, которая была задействована в зерновой сделке.

Поврежденные зерновые терминалы

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