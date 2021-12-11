Как в Украине смотреть онлайн бой Ломаченко – Комми: подробная инструкция

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в ночь на воскресенье, 12 декабря, проведет свой очередной поединок. Соперником небитого крымчанина будет ганский боец Ричард Комми (30-3-0, 27 KO).

На кон будет выставлен пояс интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию чемпионского мегафайта. Ориентировочное время начала – 06:00 по киевскому времени.

Видео дня

Украинское телевидение не покажет встречу. Все жители нашей страны смогут увидеть прямую трансляцию на медиасервисе MEGOGO. Для этого необходимо будет оформить подписку "Максимальная".

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Отметим, что у букмекеров фаворитом считается украинец. Коэффициент на его победу не превышает 1,2.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.

До этого Василий проиграл американцу Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В свою очередь Комми в феврале нокаутировал в шестом раунде Джексона Мартинеса из Доминиканской Республики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко показал необычные тренировки во время подготовки к поединку против Ричарда Комми.