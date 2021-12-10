Во сколько Ломаченко – Комми: точное время начала

Украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) возвращается в ринг после поединка против японца Масайоши Накатани. Наш соотечественник сразится с представителем Ганны Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

КОГДА ЛОМАЧЕНКО – КОММИ

Бой состоится в субботу, 11 декабря, в Нью-Йорке. Вечер бокса примет легендарная арена Madison Square Garden.

ВРЕМЯ БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляция боя Ломаченко – Комми. Время начала – в 6:00 утра воскресенья, 12 декабря, по киевскому времени.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ

В Украине увидеть противостояние можно будет на стримминговом канале "Megogo Гонг".

Российские фанаті бокса смогут следить за поединком на каналах "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

Кроме того, трансляцию из Нью-Йорка организовывают британский вещатель Sky Sports и американский ESPN.

АНДЕРКАРТ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ

Джаред Андерсон – Александр Тесленко

Джон Бауза – Майкл Уильямс-младший

Джеймс Уилкинс – Хуан Тапиа

Ксандер Заяс – Алессио Мастронунцио

Джозеф Уорд – Бриттон Норвуд

Кишон Дэвис – Хосе Сарагоса

Пабло Вальдес – Хулио Сезар Санчес

Кельвин Дэвис – Райан Шварцберг

Нико Али Уолш – Рейес Санчес

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита поединка Василий Ломаченко – Ричард Комми.