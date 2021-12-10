Во сколько Ломаченко – Комми: точное время начала
Украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) возвращается в ринг после поединка против японца Масайоши Накатани. Наш соотечественник сразится с представителем Ганны Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
КОГДА ЛОМАЧЕНКО – КОММИ
Бой состоится в субботу, 11 декабря, в Нью-Йорке. Вечер бокса примет легендарная арена Madison Square Garden.
ВРЕМЯ БОЯ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляция боя Ломаченко – Комми. Время начала – в 6:00 утра воскресенья, 12 декабря, по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ
В Украине увидеть противостояние можно будет на стримминговом канале "Megogo Гонг".
Российские фанаті бокса смогут следить за поединком на каналах "Матч ТВ" и "Матч! Боец".
Кроме того, трансляцию из Нью-Йорка организовывают британский вещатель Sky Sports и американский ESPN.
АНДЕРКАРТ ЛОМАЧЕНКО – КОММИ
Джаред Андерсон – Александр Тесленко
Джон Бауза – Майкл Уильямс-младший
Джеймс Уилкинс – Хуан Тапиа
Ксандер Заяс – Алессио Мастронунцио
Джозеф Уорд – Бриттон Норвуд
Кишон Дэвис – Хосе Сарагоса
Пабло Вальдес – Хулио Сезар Санчес
Кельвин Дэвис – Райан Шварцберг
Нико Али Уолш – Рейес Санчес
Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита поединка Василий Ломаченко – Ричард Комми.