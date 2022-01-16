Известный украинский боксер уверенно победил в чемпионском бою США. Видео

Львовянин Любомир Пинчук (14-2-1, 8 КО) добыл эффектную победу в поединке за титул чемпиона NABA Gold в первом тяжелом весе. На вечере бокса в США, 25-летний Пинчук единогласным решением судей победил Хосе Марио Флореса (8-3-2, 4 KO).

The ringside cam is BACK 🎥 And it looks just as good! #SmithGeffrard Prelims | LIVE on ESPN+ pic.twitter.com/ib9eWRKAVN — Top Rank Boxing (@trboxing) January 16, 2022

Пинчук активно начал бой, захватив инициативу в ринге.

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Во втором раунде он столкнулся головой с соперником, получив небольшое рассечение, однако на ходе встречи это никак не отразилось.

С каждым раундом американца все больше и больше покидали силы, но досрочную победу Пинчук оформить не смог.

По итогам 8 раундов судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику, уже долгое время проживающему в США: 80-72, 79-73, 79-73.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пинчук в мае попробовал себя в супертяжелом дивизионе. В Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) львовянин легко расправился с местным бойцом Эндрю Саттерфилдом (5-5, 3 КО).

До этого у Любомира украли победу в поединке за титул чемпиона США по версии Всемирного боксерского совета.