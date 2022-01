Известный украинский боксер уверенно победил в чемпионском бою США. Видео

Львовянин Любомир Пинчук (14-2-1, 8 КО) добыл эффектную победу в поединке за титул чемпиона NABA Gold в первом тяжелом весе. На вечере бокса в США, 25-летний Пинчук единогласным решением судей победил Хосе Марио Флореса (8-3-2, 4 KO).

