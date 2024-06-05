Государственная Дума российского террористического государства разрабатывает законопроект о запрете так называемый трэшток перед поединкам единоборств. В стране-агрессорке пошли против многолетней традиции по раскрутке поединков, когда спортсмены используют провокационные заявления в адрес друг друга.

Об этом в интервью пропагандистскому каналу Mash заявил бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев. Бывший боксер, который во время карьеры выходил на ринг в образе десантника, хотя никогда не служил в ВДВ, назвал необходимостью запретить бойцам "поливать друг друга грязью".

"Единственное, что я не приветствую в – это трэшток. Не приветствую, когда бойцы поливают друг друга грязью. Госдума уже обсуждает запрет на официальном уровне. Нужно запретить спортсменам поливать друг друга грязью", – сказал Лебедев.

Отметим, что трэшток является культовой и неизменной составляющей любого бойцовского шоу. Так, его активно использовал Тайсон Фьюри перед поединком против Александра Усика, называя нашего соотечественника сосиской или средневесом.

Ранее он назвал диктатора Владимира Путина спортсменом номер один, чем вызвал "испанский стыд" у российских болельщиков. Также экс-боксер прокомментировал победу Усика над Фьюри, восхитившись украинцем.

Сам Путин стал посмешищем в сети после того, как пожаловался на "вытягивание денег из российских семей".

Как сообщал OBOZ.UA, в России решили отменить проведение в нынешнем году так называемых Игр дружбы, которые планировались как альтернатива Олимпиаде.

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