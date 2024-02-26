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"Нигде и никогда не было!" Экс-чемпион мира вызвал "испанский стыд" у россиян словами о Путине

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,4 т.
'Нигде и никогда не было!' Экс-чемпион мира вызвал 'испанский стыд' у россиян словами о Путине

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев в очередной раз прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Экс-боксер, который известен своим выходами на ринг в форме солдата десантных войск, к которым он никогда не имел отношения, назвала главу РФ "спортсменом номер один".

Об этом Лебедев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник режима президента российского террористического государства добавил, что от Путина зависит будущее РФ, а сам диктатор якобы единственный политик в мире, который общается с представителями спорта.

"Нигде и никогда не было!" Экс-чемпион мира вызвал "испанский стыд" у россиян словами о Путине
"Нигде и никогда не было!" Экс-чемпион мира вызвал "испанский стыд" у россиян словами о Путине

"Наш президент сам спортсмен. Вообще, спортсмен номер один – это, конечно же, Владимир Владимирович. Посмотрите, как он общается с атлетами. Это очень приятно. В какой еще стране мира есть подобное? Нигде и никогда такого не было! А это же зачастую молодежь, будущее нашего государства, то, что дает надежду, что в России все будет хорошо", – сказала Лебедев.

Денис Лебедев был чемпионом мира WBA.

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на эти слова бывшего чемпиона мира. Они предположили, что боксерская карьера негативно повлияла на умственные способности Лебедева.

"Так сказать, вонзил язык с разбега!", "Ряженому десантнику норм, конечно, по башке прилетело", "Испанский стыд…", "Еще историк номер один, старший по кино, музыкант и главный повар, хотя тут вопросы какие-то ранее были", "Ряженый десантник вырывается вперед в соревновании самых эффектных поцелуев в задницу", – пишут в комментариях.

"Нигде и никогда не было!" Экс-чемпион мира вызвал "испанский стыд" у россиян словами о Путине
"Нигде и никогда не было!" Экс-чемпион мира вызвал "испанский стыд" у россиян словами о Путине
"Нигде и никогда не было!" Экс-чемпион мира вызвал "испанский стыд" у россиян словами о Путине
"Нигде и никогда не было!" Экс-чемпион мира вызвал "испанский стыд" у россиян словами о Путине

Ранее бывший боксер со словами "мы должны так делать" выразил готовность отправиться на войну против Украины и убивать ее защитников, так как это "задача президента".

Как сообщал OBOZ.UA, Денис Лебедев стал посмешищем в сети после того, как он восхитился Дмитрием Песковым из-за слов о якобы несправедливой дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

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