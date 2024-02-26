'Нигде и никогда не было!' Экс-чемпион мира вызвал 'испанский стыд' у россиян словами о Путине

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев в очередной раз прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Экс-боксер, который известен своим выходами на ринг в форме солдата десантных войск, к которым он никогда не имел отношения, назвала главу РФ "спортсменом номер один".

Об этом Лебедев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник режима президента российского террористического государства добавил, что от Путина зависит будущее РФ, а сам диктатор якобы единственный политик в мире, который общается с представителями спорта.

"Наш президент сам спортсмен. Вообще, спортсмен номер один – это, конечно же, Владимир Владимирович. Посмотрите, как он общается с атлетами. Это очень приятно. В какой еще стране мира есть подобное? Нигде и никогда такого не было! А это же зачастую молодежь, будущее нашего государства, то, что дает надежду, что в России все будет хорошо", – сказала Лебедев.

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на эти слова бывшего чемпиона мира. Они предположили, что боксерская карьера негативно повлияла на умственные способности Лебедева.

"Так сказать, вонзил язык с разбега!", "Ряженому десантнику норм, конечно, по башке прилетело", "Испанский стыд…", "Еще историк номер один, старший по кино, музыкант и главный повар, хотя тут вопросы какие-то ранее были", "Ряженый десантник вырывается вперед в соревновании самых эффектных поцелуев в задницу", – пишут в комментариях.

Ранее бывший боксер со словами "мы должны так делать" выразил готовность отправиться на войну против Украины и убивать ее защитников, так как это "задача президента".

Как сообщал OBOZ.UA, Денис Лебедев стал посмешищем в сети после того, как он восхитился Дмитрием Песковым из-за слов о якобы несправедливой дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

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