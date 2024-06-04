Россия кинула своих спортсменов и отменила альтернативную Олимпиаду-2024

Так называемые Игры дружбы, которые Россия намеревалась провести в качестве альтернативных Олимпийских игр в сентябре нынешнего года и куда цинично приглашали украинцев, будут перенесены. Власти страны-агрессорки пока не объявили об этом, но многие спортсмены уже знают об отказе от организации турнира.

Об этом информирует пропагандистское издание "Спорт-Экспресс". При этом гимнастка Дина Аверина в комментарии порталу Чемпионат.com не только подтвердила перенос соревнований на будущий год, но и добавила, что давно об этом знала.

"Мы знали давно, что "Игры дружбы" перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше. Мы знаем, что наши гимнастки и все спортсмены готовятся к Играм БРИКС, а дальше будут думать, как лучше", – сказала Аверина.

Сайт Sports.ru отметил, что российские власти в очередной раз просто кинули своих граждан ради достижения пропагандистских целей.

"Сначала их не поддержали с Олимпийскими играми, поставив перед выбором: или нейтральный статус в Париже, или выступление на "Играх дружбы" – совмещать нельзя. Теперь, выходит, не получилось и с "Играми дружбы", – подытожили в издании.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов обвинил украинцев в том, что многие спортсмены из России не смогли получить так называемый нейтральный статус для участия в Олимпийских играх в Париже.

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