'Наследие коварного врага': Путин пожаловался на 'вытягивание денег из российских семей' и был высмеян в сети

Глава российского террористического государства Владимир Путин раскритиковал коммерциализацию спорта, назвав это "вытягиванием денег из российских семей". Кремлевский диктатор пожаловался на то, что граждане страны-агрессора не могут заниматься физкультурой, за что был высмеян в сети.

"А главное заключается в том, что мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит – вытягивание денег из российских семей. Люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей. Нельзя делать вид, что мы этого не замечаем", – сказал Путин в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС..

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на эти слова главаря Кремля. Болельщики напомнили Путину, что тот более 20 лет занимается исключительно разграблением страны, а также ведет преступную войну против Украины.

"А 24 года это незаметно было?", "При этом бюджет в социальной части порезали на этот год", "И кто же в этом виноват? Не министр ли спорта, назначенный Путиным?", "Сказал человек, который более 30% бюджета страны на ненужную никому, кроме него и его приближенных, войну тратит", "Василич, заканчивай и возвращай людей обратно из соседней страны", "Как же хорошо, что Василич наконец-то возьмется за эту проблему и разгребет наследие коварного врага России, который правил страной прошлые 20+ лет..." – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, в России решили отменить проведение в нынешнем году так называемых Игр дружбы, которые планировались как альтернатива Олимпиаде.

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