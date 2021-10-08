Где смотреть Фьюри – Уайлдер 3: расписание трансляций чемпионского боя

Британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) считается явным фаворитом своего третьего поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Бой за чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, которым владеет европеец, пройдет в Лас-Вегасе в субботу, 9 октября.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри – Уайлдер 3. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 10 октября, по киевскому времени.

В Украине увидеть поединок можно будет в прямом эфире благодаря видеоплатформе Megogo, которая владеет эксклюзивными правами на показ. А на российском телевидении бой покажет канал РЕН ТВ. Кроме того, трансляцию из Лас-Вегаса проведет видеостримминг DAZN. Подписка на сервис в Украине стоит 55 гривен в месяц.

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Отметим, что впервые Фьюри и Уайлдер встретились в декабре 2018 году, когда по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья, причем Тайсон дважды побывал в нокдауне.

Второй бой состоялся в феврале 2020 года. Британец уверенно разобрался с соперником и заставил угол Уайлдера выбросить белое полотенце в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри отреагировал на поражение британца Энтони Джошуа от Александра Усика. Цыганский король отметил, что не намерен троллить своего соотечественника за эту неудачу.