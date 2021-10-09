Фьюри – Уайлдер: онлайн-трансляция чемпионского боя

Британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) подерется с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) в поединке, который пройдет в субботу, 9 октября. Это будет уже третий поединок между боксерами, а на кону будет стоять чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Шоу примет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри – Уайлдер 3. Ориентировочное начало – в 6:30 утра воскресенья, 10 октября, по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЬЮРИ – УАЙЛДЕР 3

Увидеть противостояние можно будет благодаря видеоплатформе Megogo, которая владеет эксклюзивными правами на трансляцию в Украине.

Видео дня

Кроме того, показ вечера бокса в прямом эфире запланировал российский телеканал РЕН ТВ.

ПРОГНОЗ НА ФЬЮРИ – УАЙЛДЕР 3

Фаворитом поединка считается британский боксер. Ставки на победу Фьюри принимаются с коэффициентом 1,40.

Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех американского претендента достигают уровня 3,40.

ГОНОРАРЫ БОЯ ФЬЮРИ – УАЙЛДЕР 3

Чемпион WBC получит гарантированные 30 миллионов долларов. Эта сумма увеличится после поступлений от продаж прав на платную трансляцию.

В свою очередь гонорар Уайлдера составит минимум 20 миллионов долларов.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Тайсон Фьюри, чемпион WBC:

– Для меня все бои одинаковы. Есть ребята, которые хотят снести мне голову, понимаете? Деонтей Уайлдер или кто-то другой – для меня это не имеет значения. Это шоу Тайсона Фьюри в профессиональном боксе, которое длится уже 13 лет. Я тренируюсь каждый божий день – иногда по два раза в день. Ем, тренируюсь, сплю. Да, были личные проблемы, но куда же без них? С ними я справился.

Деонтей Уайлдер, претендент:

– Я верю в то, что мы делали в тренировочном лагере. Я уверен в своей команде и моих возможностях. С нетерпением жду возможности продемонстрировать свои способности на ринге. Все знают, что я силен, я не слабею на протяжении всех 12 раундов. Но я хочу показать еще больше. Как я уже говорил, я нокаутирую Фьюри.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Американец и британец впервые встретились в декабре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью, причем Тайсон дважды побывал в нокдауне, один из которых был в концовке 12 раунда. Второй бой прошел в феврале 2020-го. Фьюри просто переехал своего соперника, заставив его угол выбросить белое полотенце в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри изначально должен был подраться с соотечественником Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, суд обязал в третий раз выйти на ринг с Уайлдером.

Джошуа же провел обязательную защиту своих поясов в поединке против Александра Усика (19-0, 13 КО). Бой завершился победой украинца единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113.

Позже Тайсон Фьюри призвал Энтони Джошуа не проводить незамедлительный реванш с Александром Усика, а дать ему оспорить с украинским боксером звание абсолютного чемпиона.

При этом WBC назвал британца Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) обязательным претендентом на бой с победителем третьего противостояния Фьюри и Уайлдера.