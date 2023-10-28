Фьюри – Нганну: все подробности 'Боя самых крутых'

Британский боксер Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) в субботу, 28 октября, проведет свой первый с декабря минувшего года боя. При этом соперником Цыганского короле, как называют уроженца Манчестера, станет бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну.

Поединок под вывеской "Бой самых крутых" примет аравийский Эр-Рияд. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри – Нганну. Начало главного события вечера бокса – в 00:40 воскресенья, 29 октября, по киевскому времени. За 10-раундовой битвой на арене будет следить украинец Александр Усик (21-0, 14 КО).

Видео дня

ПРОМО ФЬЮРИ – НГАННУ

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФЬЮРИ – НГАННУ

В Украине увидеть поединок можно будет на видеоплатформе DAZN. Месячная подписка здесь стоит 370 гривен.

Также трансляция пройдет на сервисе TNT Sports и в приложении вещателя. На Великобританию шоу будут показывать также телеканалы BT и Sky Sports, а также видеоплатформа Virgin Media.

Кроме того, любители бокса смогут наблюдать за эфиром из Эр-Рияда на американском ТВ-канале ESPN+.

ПРОГНОЗ НА ФЬЮРИ – НГАННУ

Явным фаворитом боя называется Тайсон. Ставки на победу британского супертяжа принимаются с коэффициентом 1,07.

Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех дебютанта боксерского ринга достигают уровня 8,00.

ГОНОРАРЫ ФЬЮРИ – НГАННУ

Соперники получат одни из самых больших гонораров в карьере. Нганну заработает рекордные для себя 10 миллионов долларов.

Фьюри же получит около 50 миллионов в американской валюте. При этом в эти цифры не включены процент от реализации рекламы и телетрансляций.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Тайсон Фьюри, чемпион WBC:

– Я думаю, он большая толстая сосиска. Что он сможет сделать против меня? Абсолютно ничего. Это как, если чемпион по настольному теннису встретится с Джоковичем в финале Уимблдона. Бокс – это спорт джентльменов, великое учение. Я нокаутирую Нганну.

Фрэнсис Нганну, экс-чемпион UFC:

– Если я одержу победу над Фьюри, что, конечно, я хотел бы сделать, я бы дал ему реванш. Если он победит, я хотел бы, чтобы он дал мне реванш. И я думаю, честно говоря, что бой с Фьюри является лучшим поединком для меня сейчас, чем бой с Усиком.

Александр Усик, чемпион WBO, WBA и IBF:

– Для Тайсона Фьюри – это булка с маслом. Это мое мнение. Я говорю чисто с точки зрения бокса. Люди говорят, что Нганну может бахнуть и Фьюри может что-то прилететь. Да, он может это сделать. Но как ты это можешь сделать с двухметровым гигантом, у которого за плечами 20 лет в боксе? И это парень, у которого нет ни одного раунда боксе.

ВЗВЕШИВАНИЕ ФЬЮРИ – НГАННУ

Цыганский король оказался немного тяжелее экс-чемпиона UFC. Тайсон показал на весах чуть более 125 килограмма. В свою очередь Нганну затянул на 123,3 кг.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри со словами "пусть Усик волнуется" высказался о поединке против Фрэнсиса Нганну. А президент WBC Маурисио Сулейман поставил свое условие британскому боксеру из-за боя с украинцем.

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